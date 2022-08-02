В России суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией"

"Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - цитирует решение судьи российское издание.

Сообщается, что судебные заседания провели в закрытом режиме, а само разбирательство якобы состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что это решение "будут выполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

Что это значит

Своим решением российская сторона может затормозить весь процесс обмена. Теперь страна-агрессор может приговорить к пожизненному заключению украинских бойцов без права помилования и обмена. При этом, что касается так называемых "ЛДНР", то там им может грозить смертная казнь.

Потому что, как известно, так называемый "народный совет "боевиков"ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров и уже объявил "приговор" о казни двух иностранных добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.