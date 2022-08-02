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В России суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией"

Фото: Верховный суд России признал полк "Азов" так называемой "террористической организацией" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Страна-агрессор запретила его деятельность на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости"

"Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - цитирует решение судьи российское издание.

Сообщается, что судебные заседания провели в закрытом режиме, а само разбирательство якобы состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что это решение "будут выполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

Что это значит

Своим решением российская сторона может затормозить весь процесс обмена. Теперь страна-агрессор может приговорить к пожизненному заключению украинских бойцов без права помилования и обмена. При этом, что касается так называемых "ЛДНР", то там им может грозить смертная казнь.

Потому что, как известно, так называемый "народный совет "боевиков"ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров и уже объявил "приговор" о казни двух иностранных добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

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Азов