Верховный суд разрешил обжаловать передачу государству завода Курченко в Одессе

Верховный суд Украины принял решение об отмене постановление о прекращении апелляционного производства по делу о передаче государству недвижимого имущества, принадлежавшего ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод". Соответствующее решение вынесено 4 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

Как указано в материалах суда, жалоба была подана кипрской компанией Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ. Как пишет Delo.ua, эту компанию связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

Отметим, 13 ноября 2015 суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и управление государственному предприятию "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 суд закрыл производство и вернул жалобу, сославшись на окончание следствия по делу. Судьи ВСУ считают, что такое решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. В результате жалоба Empson Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде.

Добавим, что Одесский НПЗ в 2013 году в НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "Ветеко" Курченко. Впоследствии "Ветеко" передала предприятие в залог российскому ОАО "Банк ВТБ". Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd. Через эту фирму ГК "Ветеко" приобрела Одесский НПЗ в НК "ЛУКОЙЛ".

Суворовский райсуд Одессы 19 июня 2017 принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украина", принадлежащих группе "Ветеко" Сергея Курченко. Апелляционный суд в конце июля 2017 подтвердил это решение.

В мае 2018 года Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров от 13 сентября 2017 №632-р о передаче имущественных комплексов ОАО "Одесский НПЗ" и ООО "Энергия и газ Украина" в управление Фонда государственного имущества.

Напомним, в марте 2019 департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины.