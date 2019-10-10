Верховный суд рассмотрит кассацию на приговор Пукачу 7 ноября

Верховный суд Украины 7 ноября 2019 продолжит рассматривать кассацию на приговор Алексею Пукачу, который был признан виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

В 2013 году Печерский районный суд признал Пукача виновным в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Теперь Пукач требует изменить приговор на 15 лет заключения и в таком случае он может выйти на свободу по "закону Савченко".

"Если бы вдруг Кассационный суд это сделал бы сейчас, то, с учетом "закона Савченко", а Пукач уже имеет судебное решение, когда ему пересчитали часть отбытого наказания с учетом этого закона, то Пукач уже отбыл эти 15 лет. Более того, он уже больше 15 лет провел под стражей, а следовательно он имел бы право сразу быть освобожденным из-под стражи в зале суда", - отметила адвокат Валентина Теличенко, которая представляет в суде интересы вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе.

Напомним, РБК-Украина писало, что бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко". 6,5 лет предварительного заключение суд посчитал как 13 лет основного наказания.

В январе 2013 года Пукач был приговорен к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе и лишен генеральского звания. В конце августа 2011 года Пукач назвал заказчиками убийства Гонгадзе Юрия Кравченко (застрелился 4 марта 2005 года), тогдашнего председателя Верховной рады Владимира Литвина и второго президента Украины Леонида Кучму.