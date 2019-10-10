Верховний суд розгляне касацію на вирок Пукачу 7 листопада

Верховний суд України 7 листопада 2019 продовжить розглядати касацію на вирок Олексію Пукачу, якого було визнано винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "5 канал".

У 2013 році Печерський районний суд визнав Пукача винним у вбивстві й засудив до довічного ув'язнення. Тепер Пукач вимагає змінити вирок на 15 років ув'язнення і в такому разі він може вийти на волю за "законом Савченко".

"Якщо би раптом Касаційний суд це зробив зараз, то, з урахуванням "закону Савченко", а Пукач уже має судове рішення, коли йому перерахували відбуту частину покарання з урахування цього закону, то Пукач уже відбув ці 15 років. Більше того, він уже більше 15 років провів під вартою, а відтак він мав би право одразу бути звільненим з-під варти в залі суду", - зазначила адвокат Валентина Теличенко, яка представляє у суді інтереси вдови журналіста - Мирослави Гонгадзе.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому за вбивство Гонгадзе, суд перерахував термін вироку по "закону Савченко". 6,5 років попереднього ув'язнення суд перерахував як 13 років основного покарання.

У січні 2013 року Пукач був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе і позбавлений генеральського звання. В кінці серпня 2011 року Пукач назвав замовниками вбивства Гонгадзе Юрія Кравченко (застрелився 4 березня 2005 року), тодішнього голови Верховної ради Володимира Литвина та другого президента України Леоніда Кучму.