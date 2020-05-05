Верховний суд розгляне справу про вклади Суркісів в ПриватБанку 18 травня

Розгляд процесу продовжиться о 10:30 у понеділок
Верховний суд 18 травня продовжить розгляд справи за про законність списання депозитів сім'ї Суркісів на суму понад 1 млрд гривень під час націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.
В НБУ нагадали, що попереднє засідання у цій справі було скасоване начебто через тиск на суддів.
"Сьогодні стало відомо, що розгляд процесу продовжиться о 10:30 18 травня", - повідомили у Нацбанку.
Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня.