Верховний суд розгляне справу про вклади Суркісів в ПриватБанку 18 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розгляд процесу продовжиться о 10:30 у понеділок

Верховний суд 18 травня продовжить розгляд справи за про законність списання депозитів сім'ї Суркісів на суму понад 1 млрд гривень під час націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.

В НБУ нагадали, що попереднє засідання у цій справі було скасоване начебто через тиск на суддів.

"Сьогодні стало відомо, що розгляд процесу продовжиться о 10:30 18 травня", - повідомили у Нацбанку.