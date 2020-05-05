ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верховний суд розгляне справу про вклади Суркісів в ПриватБанку 18 травня

Новини » Політика     05.05.2020 - 13:07
Верховний суд розгляне справу про вклади Суркісів в ПриватБанку 18 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розгляд процесу продовжиться о 10:30 у понеділок

Верховний суд 18 травня продовжить розгляд справи за про законність списання депозитів сім'ї Суркісів на суму понад 1 млрд гривень під час націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.

В НБУ нагадали, що попереднє засідання у цій справі було скасоване начебто через тиск на суддів.

"Сьогодні стало відомо, що розгляд процесу продовжиться о 10:30 18 травня", - повідомили у Нацбанку.

Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня.

НАБУ наближається до оголошення підозри Коломойському, - Ситник Небезпечний прецедент: як справа Суркісів впливає на банківську систему України
Новини України ПриватБанкСуркисВерховный суд
News
On Top