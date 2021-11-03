Верховный суд приостановил дело судьи Конституционного суда Тупицкого

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда приостановил дело судьи Конституционного суда Александра Тупицкого. Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины.

"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Дело по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины приостановлено до разрешения Конституционным Судом.

В результате Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика и приостановил производство по данному делу до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).