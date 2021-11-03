UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Верховный суд приостановил дело судьи Конституционного суда Тупицкого

Автор: Анна Полисученко

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда приостановил дело судьи Конституционного суда Александра Тупицкого. Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины.

"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Дело по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины приостановлено до разрешения Конституционным Судом.

В результате Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика и приостановил производство по данному делу до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВерховный суд