RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Верховний суд призупинив справу судді Конституційного Суду Тупицького

Автор: Анна Полисученко

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду призупинив справу судді Конституційного суду Олександра Тупицького. Колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного Суду України.

"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького про оскарження Указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України про відповідність Конституції України призупинено до вирішення Конституційним Судом.

У результаті Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача та призупинив провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21).

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВерховний суд