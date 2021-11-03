Верховний суд призупинив справу судді Конституційного Суду Тупицького

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду призупинив справу судді Конституційного суду Олександра Тупицького. Колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного Суду України.

"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького про оскарження Указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України про відповідність Конституції України призупинено до вирішення Конституційним Судом.

У результаті Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача та призупинив провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21).