Верховный суд принял важное решение по банку-банкроту

Большая палата Верховного суда 10 февраля приняла решение о процедуре вывода с рынка неплатежеспособного ПАО "Укринбанк". Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладе физических лиц (ФГВФО).

Как отметили в пресс-службе, постановление суда решает проблему банков, в отношении которых оспаривается решение о выводе их с рынка.

"Постановление Большой палаты Верховного суда решает сразу несколько ключевых вопросов, которые в дальнейшем должны учитываться другими судами общей юрисдикции при рассмотрении аналогичных дел", - говорится в сообщении.

Постановление Верховного суда, в частности, устанавливает, что прекращение банком банковской деятельности возможно исключительно в порядке, предусмотренном законом о банках и банковской деятельности и законом о системе гарантирования вкладов физических лиц; сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры выведения фондом банка с рынка, являются ничтожными.

По данным пресс-службы, Большая палата Верховного суда рассматривала дело о том, имеет ли право ПАО "Укринком" передавать третьим лицам права требования по долгам тех или иных юридических лиц перед ПАО "Укринбанк". Согласно материалам суда, после того, как НБУ признал ПАО "Укринбанк" неплатежеспособным, бывшие владельцы инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры выведения банка с рынка и в июле 2016 года перерегистрировали его.

"Фонд гарантирования вкладов приветствует решение Большой палаты Верховного суда, которое останавливает правовой хаос в вопросе обжалования решений относительно неплатежеспособности банков и определяет порядок действий других судов общей юрисдикции при рассмотрении аналогичных вопросов. В настоящее время продолжаются судебные споры относительно обжалования решений Фонда и/или НБУ относительно выведения с рынка 19 банков", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.