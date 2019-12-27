Верховный суд поставил точку в деле банка "Михайловский"

Фото: банк "Михайловский" (из открытых источников)

Суд признал законными решения Национального банка

Верховный суд 24 декабря 2019 года подтвердил законность решения Национального банка Украины (НБУ) о выведении с рынка неплатежеспособного банка "Михайловский". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, кассационная жалоба ООО "Экосипан" оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, в соответствии с которой акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований, оставлено без изменений.

Как напомнили в пресс-службе, НБУ выявил факты проведения банком "Михайловский" оформления договоров, вследствие которых обязательства перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц увеличені за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом.

В связи с этим 23 мая 2016 года НБУ принято решение об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.

В октябре 2016 года владелец банка ООО "Экосипан" обратилось с иском в суд, в котором просило признать решение Национального банка о выводе банка с рынка незаконным и восстановить деятельность банка "Михайловский".

Напомним, на начало декабря 2018 года более 29 тыс. вкладчикам и клиентам ПАО "Банк Михайловский" было выплачено 2,415 млрд грн гарантированного возмещения.

Бывшего главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко обвинили в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведение банка до неплатежеспособности в 2016 году.