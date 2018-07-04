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Верховний суд підтвердив зобов'язання ПриватБанку за кредитами рефінансування від НБУ

НовиниФінанси    04.07.2018 - 12:04
Фото: будівля Приватбанку (фото з відкритих джерел)
Фото: будівля Приватбанку (фото з відкритих джерел)

Майно позичальників ПриватБанку залишилося в заставі у НБУ

Верховний Суд України 3 липня 2018 підтвердив зобов'язання АТ КБ "ПриватБанк" за кредитами рефінансування, наданими Національним банком України (НБУ). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, низка компаній-позичальників ПриватБанку, а саме "Агротерминал Логістик" та "Проектно-пошуковий інститут "Южмедбиосинтез", подали в суди позови до НБУ про розірвання іпотечних договорів з комерційним банком.

Позивачі, зокрема, відзначали, що зміни в корпоративному портфелі позичальника (в даному випадку зміна власника банку) є істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, з-за чого такий договір підлягає розірванню.

Перша та апеляційні інстанції підтримали позивачів.

Національний банк та АТ КБ "ПриватБанк" не погодилися з такими рішеннями суддів і звернулися з касаційними скаргами до суду вищої інстанції. Після вивчення справи і аргументів сторін Верховний суд повністю відмовив зазначеним компаніям у задоволенні їх вимог.

Аналогічний позов до Господарського суду столиці подав ще один позичальник банку, ТОВ "Імме". Однак, суд першої інстанції також відмовив позивачу, як і згодом Апеляційний господарський суд Києва.

Пояснимо, всі зазначені компанії надали своє іпотечне майно в якості застави за кредитами рефінансування, наданими ПриватБанку Нцабанком. Таким чином, позичальники, вимагаючи розірвати договори з Приватом, намагалися вивести своє майно з застави в НБУ, а також ухилитися від виконання зобов'язань за іпотечними кредитами, наданими їм АТ КБ "ПриватБанк".

Нагадаємо, 22 травня Господарський апеляційний суд Києва відхилив апеляцію Нацбанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 21 лютого про розірвання іпотечних договорів між НБУ та ТОВ "Скорзонера" (компанії пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським).

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Теги публікації: Національний банк України, ПриватБанк, фінанси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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