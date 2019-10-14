Верховный суд отменил запрет продавать алкоголь ночью в Киеве

Верховный суд признал незаконным решение Киеврады №19/1023 о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 утра. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что постановление Киеврады №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд. В частности, Верховный суд признал, что Киеврада не имела права запрещать продажу алкоголя ночью.

Отметим, на данный момент запрет на продажу алкоголя действует на основании другого решения Киеврады - №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.

Напомним, 24 октября 2018 года решение №1529 / 5593 о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в Киеве вступило в силу. Решение касается о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

Ранее Хозяйственный суд Киева обязал Киевраду прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве" с 23:00 до 10:00 часов.