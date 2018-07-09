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Интервью

Верховный суд отменил взыскание почти 6,8 млрд гривен с ОПЗ в пользу Ostchem

НовостиЭкономика    09.07.2018 - 11:39
Фото: Одесский припортовый завод (twitter.com/VGroysman)
Фото: Одесский припортовый завод (twitter.com/VGroysman)

Дело по долгам ОПЗ направили на новое рассмотрение

Верховный суд Украины отменил решение суда, согласно которому холдинг Ostchem имел право на принудительное взыскание 6,8 млрд гривен с Одесского припортового завода. Об этом в Facebook сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По словам Трубарова, Верховный суд отменил решение суда города Южный, по которому Ostchem Holding Limited имела право на принудительное взыскание с ОПЗ 5,2 млрд гривен непогашенного основного долга и 1,57 млрд гривен начисленной пени в соответствии с решением арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, постановления суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение", - отметил Трубаров.

Он также добавил, что в конце июля состоится конкурс на избрание советника для приватизации ОПЗ, который предложит пути решения долговых обязательств завода.

Фото: скриншот сообщения Трубарова

Напомним, ранее сообщалось, что долг ОПЗ перед DF Group, "Нафтогазом" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен.  

 

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Теги публикации: Ostchem, ОПЗ, Фонд госимущества  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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