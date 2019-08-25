Верховный суд снова отменил победу Рудыка в округе №198

Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда 24 августа отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, согласно которому самовыдвиженец Сергей Рудык был признан избранным народным депутатом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Суд принял соответствующее решение по иску кандидата в депутаты по 198 округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в решении суда.

Суд обязал Центризбирком продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

Напомним, 12 августа 2019 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. ВС тогда также обязал ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа.

21 августа Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на выборах в Раду в мажоритарном округе №198 самовыдвиженца Сергея Рудыка.