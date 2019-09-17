Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент подписал указ о назначении судей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу президента, назначены:

Винницкий городской суд Винницкой области - Сергей Волошин и Ирина Курбатова

Гайсинский райсуд Винницкой области - Иван Капуша

Теплицкий райсуд Винницкой области - Александр Герман

Вольногорский райсуд Днепропетровской области - Инна Илюшик

Солонянский райсуд Днепропетровской области - Александр Стрельников

Октябрьский райсуд Днепра - Ольга Наумова

Индустриальный райсуд Днепра - Анна Беседа и Евгений Волошин

Кировский райсуд Днепра - Александра Колесниченко

Красногвардейский райсуд Днепра - Дмитрий Черкез и Михаил Юшков

Ленинский райсуд Днепра - Максим Таус

Артемовский горрайонный суд Донецкой области - Ольга Конопленко

Орджоникидзевский райсуд Мариуполя - Инна Михеева

Богунский райсуд Житомира - Дмитрий Кузнецов

Королевский райсуд Житомира - Александр Адамович и Константин Шалота

Вольнянский райсуд Запорожской области - Наталья Свидунович

Орджоникидзевский райсуд Запорожской области - Екатерина Гашук

Бориспольский горрайонный суд Киевской области - Дмитрий Ткаченко

Иванковский райсуд Киевской области - Юрий Ткаченко

Фастовский горрайонный суд Киевской области - Наталья Осаулова

Долинский райсуд Кировоградской области - Дмитрий Баранский

Сокальский райсуд Львовской одбласти - Татьяна Струс

Ленинский райсуд Николаева - Дмитрий Губницкий

Суворовский райсуд Одессы - Инна Мурманова

Семеновский райсуд Полтавской области - Виктор Харченко

Дубровицкий райсуд Ровенской области - Ирина Оборонова

Здолбуновский райсуд Ровенской области - Юрий Ковалик

Бучацкий райсуд Тернопольской области - Роман Содомора

Лозовской райсуд Харьковской области - Алексей Попов

Коминтерновский райсуд Харькова - Светлана Ященко

Московский райсуд Харькова - Алевтина Задорожная

Великоалександровский райсуд Херсонской области - Александра Сикора

Херсонский райсуд Херсонской области - Константин Репин

Новоушицкий райсуд Хмельницкой области - Александр Яцина

Шепетовский райсуд Хмельницкой области - Светлана Козачук

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области - Михаил Степченко

Сосновский райсуд Черкасс - Елена Борейко

Деснянский райсуд Чернигова - Татьяна Рощина

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект президента Владимира Зеленского по судебной реформе за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.