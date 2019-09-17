Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Президент подписал указ о назначении судей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Согласно указу президента, назначены:
- Винницкий городской суд Винницкой области - Сергей Волошин и Ирина Курбатова
- Гайсинский райсуд Винницкой области - Иван Капуша
- Теплицкий райсуд Винницкой области - Александр Герман
- Вольногорский райсуд Днепропетровской области - Инна Илюшик
- Солонянский райсуд Днепропетровской области - Александр Стрельников
- Октябрьский райсуд Днепра - Ольга Наумова
- Индустриальный райсуд Днепра - Анна Беседа и Евгений Волошин
- Кировский райсуд Днепра - Александра Колесниченко
- Красногвардейский райсуд Днепра - Дмитрий Черкез и Михаил Юшков
- Ленинский райсуд Днепра - Максим Таус
- Артемовский горрайонный суд Донецкой области - Ольга Конопленко
- Орджоникидзевский райсуд Мариуполя - Инна Михеева
- Богунский райсуд Житомира - Дмитрий Кузнецов
- Королевский райсуд Житомира - Александр Адамович и Константин Шалота
- Вольнянский райсуд Запорожской области - Наталья Свидунович
- Орджоникидзевский райсуд Запорожской области - Екатерина Гашук
- Бориспольский горрайонный суд Киевской области - Дмитрий Ткаченко
- Иванковский райсуд Киевской области - Юрий Ткаченко
- Фастовский горрайонный суд Киевской области - Наталья Осаулова
- Долинский райсуд Кировоградской области - Дмитрий Баранский
- Сокальский райсуд Львовской одбласти - Татьяна Струс
- Ленинский райсуд Николаева - Дмитрий Губницкий
- Суворовский райсуд Одессы - Инна Мурманова
- Семеновский райсуд Полтавской области - Виктор Харченко
- Дубровицкий райсуд Ровенской области - Ирина Оборонова
- Здолбуновский райсуд Ровенской области - Юрий Ковалик
- Бучацкий райсуд Тернопольской области - Роман Содомора
- Лозовской райсуд Харьковской области - Алексей Попов
- Коминтерновский райсуд Харькова - Светлана Ященко
- Московский райсуд Харькова - Алевтина Задорожная
- Великоалександровский райсуд Херсонской области - Александра Сикора
- Херсонский райсуд Херсонской области - Константин Репин
- Новоушицкий райсуд Хмельницкой области - Александр Яцина
- Шепетовский райсуд Хмельницкой области - Светлана Козачук
- Золотоношский горрайонный суд Черкасской области - Михаил Степченко
- Сосновский райсуд Черкасс - Елена Борейко
- Деснянский райсуд Чернигова - Татьяна Рощина
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект президента Владимира Зеленского по судебной реформе за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.