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Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды

Новости » Политика    17.09.2019 - 14:57
Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент подписал указ о назначении судей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей в региональные суды. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу президента, назначены:

  • Винницкий городской суд Винницкой области - Сергей Волошин и Ирина Курбатова
  • Гайсинский райсуд Винницкой области - Иван Капуша
  • Теплицкий райсуд Винницкой области - Александр Герман
  • Вольногорский райсуд Днепропетровской области - Инна Илюшик
  • Солонянский райсуд Днепропетровской области - Александр Стрельников
  • Октябрьский райсуд Днепра - Ольга Наумова
  • Индустриальный райсуд Днепра - Анна Беседа и Евгений Волошин
  • Кировский райсуд Днепра - Александра Колесниченко
  • Красногвардейский райсуд Днепра - Дмитрий Черкез и Михаил Юшков
  • Ленинский райсуд Днепра - Максим Таус
  • Артемовский горрайонный суд Донецкой области - Ольга Конопленко
  • Орджоникидзевский райсуд Мариуполя - Инна Михеева
  • Богунский райсуд Житомира - Дмитрий Кузнецов
  • Королевский райсуд Житомира - Александр Адамович и Константин Шалота
  • Вольнянский райсуд Запорожской области - Наталья Свидунович
  • Орджоникидзевский райсуд Запорожской области - Екатерина Гашук
  • Бориспольский горрайонный суд Киевской области - Дмитрий Ткаченко
  • Иванковский райсуд Киевской области - Юрий Ткаченко
  • Фастовский горрайонный суд Киевской области - Наталья Осаулова
  • Долинский райсуд Кировоградской области - Дмитрий Баранский
  • Сокальский райсуд Львовской одбласти - Татьяна Струс
  • Ленинский райсуд Николаева - Дмитрий Губницкий
  • Суворовский райсуд Одессы - Инна Мурманова
  • Семеновский райсуд Полтавской области - Виктор Харченко
  • Дубровицкий райсуд Ровенской области - Ирина Оборонова
  • Здолбуновский райсуд Ровенской области - Юрий Ковалик
  • Бучацкий райсуд Тернопольской области - Роман Содомора
  • Лозовской райсуд Харьковской области - Алексей Попов
  • Коминтерновский райсуд Харькова - Светлана Ященко
  • Московский райсуд Харькова - Алевтина Задорожная
  • Великоалександровский райсуд Херсонской области - Александра Сикора
  • Херсонский райсуд Херсонской области - Константин Репин
  • Новоушицкий райсуд Хмельницкой области - Александр Яцина
  • Шепетовский райсуд Хмельницкой области - Светлана Козачук
  • Золотоношский горрайонный суд Черкасской области - Михаил Степченко
  • Сосновский райсуд Черкасс - Елена Борейко
  • Деснянский райсуд Чернигова - Татьяна Рощина

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект президента Владимира Зеленского по судебной реформе за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

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