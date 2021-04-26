Верховный Суд отклонил один из исков по отмене санкций против "каналов Медведчука"

Отмечается, что Кассационный суд в составе Верховного Суда 26 апреля завершил рассмотрение одного из дел по обжалованию указа президента Украины о введении санкций в отношении "телеканалов Медведчука" - "112 Украин"а, Zik и NewsOne. “Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью", - указывается в сообщении.

Полный тест постановления будет опубликован в течение пяти дней. Обжаловать это решение истец может в Большой палате Верховного Суда.

В пресс-службе отметили, что на рассмотрении Верховного суда находится еще семь исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Так, на 14:00 18 мая назначено к рассмотрению дело № 9901/39/21 по иску Тараса Козака, 24 мая в 11:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/45/21 (слушание началось 5 апреля), 25 мая в 10:00 продолжится рассмотрение дела № 9901/54/21 (слушание начато 6 апреля), на 16:30 26 мая назначено судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение дела № 9901/47/21, судебное заседание по делу № 9901/40/21 запланировано на 14:00 31 мая, 7 июня в 14:00 суд продолжит рассмотрение дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации", следующее судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ" состоится 16 июня в 14:00.