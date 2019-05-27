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Верховный суд отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Новости » Политика    27.05.2019 - 18:26
Верховный суд отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Фото: Владимир Зеленский в Раде (РБК-Украина)

В суде отметили, что эта проверка относится к полномочиям Конституционного суда

Верховный суд отказал в открытии производства в деле по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указ о роспуске Рады. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде отметили, что это относится к полномочиям Конституционного суда.

"Верховный суд отказал в открытии производства в деле по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении

Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года, и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВР на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Напомним, в Верховный суд 23 мая поступило три исковых заявления о признании противоправным и недействительным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Добавим, что во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

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