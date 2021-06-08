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Верховный суд отказался признавать ликвидацию УПЦ Киевского патриархата незаконной

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Киев, Вторник 08 июня 2021 17:55
Верховный суд отказался признавать ликвидацию УПЦ Киевского патриархата незаконной Фото: спикер ПЦУ Евстратий Зоря (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховный суд принял отказался признавать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации. Разбирательство инициировал почетный патриарх Филарет.

Об этом в Facebook сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

По его словам, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.

"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела", - отметил Зоря.

Напомним, по данным опроса, который проводился осенью 2020 года, что патриарху Филарету доверяют 29% украинцев и 25% не доверяют.

В одном из интервью Филарет заявлял, что имел постоянные контакты и сотрудничал с советским КГБ. По его словам, без согласия КГБ невозможно было назначить ни епископа, ни священника.

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