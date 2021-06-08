Верховний суд відмовився визнавати ліквідацію УПЦ Київського патріархату незаконною

За його словами, суд остаточно поставив крапку в численних спробах Філарета оскаржити рішення собору УПЦ Київського патріархату від 15 Грудня 2018 року в Малій Софії. На цьому соборі було прийнято рішення про ліквідацію церкви та входження її парафій до ПЦУ.

"Верховний суд визначив, що рішення Помісного собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ церкви і держави і неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи", - зазначив Зоря.