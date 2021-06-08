Верховний суд відмовився визнавати ліквідацію УПЦ Київського патріархату незаконною
Верховний суд ухвалив рішення визнавати незаконним рішення Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату про її ліквідацію. Розгляд ініціював почесний патріарх Філарет.
Про це в Facebook повідомив спікер ПЦУ Євстратій Зоря.
За його словами, суд остаточно поставив крапку в численних спробах Філарета оскаржити рішення собору УПЦ Київського патріархату від 15 Грудня 2018 року в Малій Софії. На цьому соборі було прийнято рішення про ліквідацію церкви та входження її парафій до ПЦУ.
"Верховний суд визначив, що рішення Помісного собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ церкви і держави і неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи", - зазначив Зоря.
Нагадаємо, за даними опитування, яке проводилося восени 2020 року, що патріарху Філарету довіряють 29% українців і 25% не довіряють.
В одному з інтерв'ю Філарет заявляв, що мав постійні контакти і співпрацював з радянським КДБ. За його словами, без згоди КДБ неможливо було призначити ні єпископа, ні священика.