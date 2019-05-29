Верховный суд отказался признать незаконным назначение Богдана главой АП

Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В Верховном суде сообщили, что свое решение они мотивировали тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан и лицо, прав, свободы и интересов которого это назначение может касаться непосредственно.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношения по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском", - заявили в Верховном суде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Верховном суде обжаловали назначение Богдана на должность главы АП. В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая года № 304/2019 "О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины".