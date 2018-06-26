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Дело Януковича: суд объявил перерыв до 16 июля

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 12:41
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

Сегодня в суде по делу Януковича свидетельствовала Анна Герман

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича до 16 июля 2018 года. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд объявляет перерыв на 10 часов 16 июля", - сказал судья.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в ходе заседания по делу Януковича в суде свидетельствовала его бывший пресс-секретарь Анна Герман, которая в зале Оболонского районного суда заявила, что для нее было большой неожиданностью, когда Янукович покинул страну.

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Теги публикации: госизмена, Янукович, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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