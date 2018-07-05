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Верховний суд відмовив адвокатам Януковича у зміні складу суду по справі про держзраду

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 11:38
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Суд визнав прохання захисту Януковича безпідставним

Верховний суд України відмовив адвокатам екс-президента України Віктора Януковича у зміні складу суддів Оболонського районного суду міста Києва по справі про держзраду. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Як зазначається, 3 липня Верховний суд розглянув клопотання адвокатів Януковича щодо заміни складу суду. За інформацією Сарган, адвокати екс-президента на відповідне засідання не з’явилися.

Суд розглянув вказане клопотання та не знайшовши порушень визнав прохання захисту безпідставним.

"Адвокатам Януковича відмовили в задоволенні їхнього клопотання, а розгляд справи про держзраду і далі проходитиме в Оболонському райсуді Києва", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справі Януковича оголосив перерву у засіданні до 16 липня.

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Теги публікації: госизмена, Верховный суд, Янукович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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