Верховный суд оставил в силе приговор Крысину

Верховный суд Украины суд оставил в силе приговор Юрию Крысину, который отбывает срок за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что приговор Крысину оставили в силе. Пересмотр инициировала защита осужденного, которая просила заменить тюремное заключение условным сроком, согласно решению Шевченковского районного суда Киева.

Напомним, 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева вынес приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия. Согласно решению суда, осужденный должен отбыть пятилетний срок в колонии. До этого Шевченковский райсуд Киева приговорил его к 4 годам условно.

Крысина признали виновным в организации так называемых "титушек", которые преследовали и избивали активистов Майдана.

В организации преступной группы, которая фактически убила Веремия, обвинили экс-руководителя медиа-холдинга "Контакт" Виктора Зубрицкого. По некоторым данным, непосредственный убийца журналиста - 55-летий Джалал Алиев - был убит в оккупированной Горловке летом 2015 года.