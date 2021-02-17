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Верховный суд оставил в силе приговор для агента РФ. Он собирал тайную научную информацию

Новина українською → Харьков, Среда 17 февраля 2021 19:38
Верховный суд оставил в силе приговор для агента РФ. Он собирал тайную научную информацию Фото: руки в наручниках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Верховный суд Украины оставил в силе приговор для российского агента. Он отсидит в тюрьме 12 лет за государственную измену.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Агента задержали в 2017 году, когда он занимался сбором информации о технических разработках по оборонному заказу для передачи данных России. Ведомости он пытался получить от сотрудника Харьковского физико-технического института.

По данным следствия, куратор группы, к которой принадлежал житель Харькова, находился в Белгороде и харьковчанин много раз ездил в Россию для получения заданий.

Во время обысков по месту жительства были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, которые предоставили представители российских спецслужб для передачи разведданных. Также обнаружили 14 носителей информации, в том числе с ведомостями с ограниченным доступом. Обнаруженные адреса электронной почты имели пароли кодирования данных для связи с разведкой России.

Также СБУ нашла у одного из членов группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для осуществления диверсий. В нем изъяли два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с зажиганием и тротиловую шашку.

Изначально суд в Харькове признал гражданина виновным по ч.1 статьи 111 УКУ (государственная измена). Позже, в ноябре 2019 года, Харьковский апелляционный суд оставил приговор в силе. Сейчас Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по приговору.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили в Киеве транснациональную хакерскую группу, которая совершала кибератаки на европейские и американские компании. Спецоперацию по задержанию злоумышленников проводили в сотрудничестве со спецслужбами США и Франции.

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