Верховний суд залишив у силі вирок для агента РФ. Він збирав таємну наукову інформацію

Верховний суд України залишив у силі вирок для російського агента. Він відсидить у в'язниці 12 років за державну зраду.

Агента затримали в 2017 році, коли він займався збором інформації про технічні розробки за оборонним замовленням для передачі даних Росії. Відомості він намагався отримати від співробітника Харківського фізико-технічного інституту.

За даними слідства, куратор групи, до якої належав мешканець Харкова, перебував у Білгороді і харків'янин багато разів їздив до Росії для отримання завдань.

Під час обшуків за місцем проживання були вилучені комп'ютерна техніка та мобільні телефони, які надали представники російських спецслужб для передачі розвідданих. Також виявили 14 носіїв інформації, в тому числі до відомостей з обмеженим доступом. Виявлені адреси електронної пошти мали паролі кодування даних для зв'язку з розвідкою Росії.

Також СБУ знайшла у одного з членів групи координати схованки зі зброєю і боєприпасами для здійснення диверсій. У нього вилучили два гранатомета РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 з запалюванням і тротилову шашку.

Спочатку суд у Харкові визнав громадянина винним за ч. 1 статті 111 ККУ (державна зрада). Пізніше, в листопаді 2019 року, Харківський апеляційний суд залишив вирок в силі. Зараз Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу за вироком.