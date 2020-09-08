НАБУ открыло дело о взыскании 350 млн долларов ПриватБанка в пользу Суркисов

Фото: НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фигурантами дела могут оказаться представители судебной ветви власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по решению Печерского районного суда Киева о взыскании с ПриватБанка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов. Расследуется попытка завладеть деньгами.

Об этом сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.

"НАБУ 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Министерство финансов не соглашается с определением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы.