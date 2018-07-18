Верховный суд: особый период в Украине действует, начиная с 17 марта 2014

Особый период в Украине начал действовать после обнародования указа президента о частичной мобилизации

Особый период в Украине действует, начиная с 17 марта 2014 году и по настоящее время. Об этом со ссылкой на письмо Верховного суда Украины сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, председатель Верховного суда Валентина Данишевская в ответ на вопрос главы генштаба ВСУ Виктора Муженко относительно продолжительности особого периода в Украине, сообщила, что он действует с 2014 года и до сих пор.

"Верховный суд однозначно сформулировал правовую позицию относительно толкования понятия "особый период" в постановлении от 25.04.2018 по делу № 205/1993/17-ц (кассационное производство № 61-1664св17). В постановлении указано, что период действует в Украине от 17.03.2014, после обнародования указа президента Украины от 17.03.2014 № 303/2014 "О частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, Верховный суд придерживается правовой позиции, согласно которой особый период в Украине действует.

Фото: письмо председателя Верховного суда (facebook.com/GeneralStaff.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня текущего года вступил в силу закон, который поощряет граждан к военной службе.