Верховний суд: особливий період в Україні діє, починаючи з 17 березня 2014

Особливий період в Україні почав діяти після оприлюднення указу президента про часткову мобілізацію

Особливий період в Україні діє, починаючи з 17 березня 2014 році і по теперішній час. Про це з посиланням на лист Верховного суду України повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Так, голова Верховного суду Валентина Данішевська у відповідь на питання глави генштабу ЗСУ Віктора Муженка щодо тривалості особливого періоду в Україні, повідомила, що він діє з 2014 року і досі.

"Верховний суд однозначно сформулював правову позицію щодо тлумачення поняття "особливий період" в постанові від 25.04.2018 у справі № 205/1993/17-ц (касаційне провадження № 61-1664св17). У постанові зазначено, що особливий період діє в Україні від 17.03.2014, після оприлюднення указу президента України від 17.03.2014 № 303/2014 "Про часткову мобілізацію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, ВСУ дотримується правової позиції, згідно з якою особливий період в Україні діє.

Фото: лист голови Верховного суду (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 червня поточного року набув чинності закон, який заохочує громадян до військової служби.