Верховный суд объявил перерыв на месяц по делу Тупицкого

Представитель истца обратился в суд с ходатайством об обеспечении иска.

Заслушав мнение сторон, Верховный суд вынес определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства истца.

Верховный Суд также отказал в удовлетворении ходатайства представителя президента о привлечении к участию в деле как третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика Службы безопасности Украины.

Во время заседания были заслушаны объяснения представителя ответчика и третьего лица – представителя Конституционного Суда Украины относительно предмета спора.

В судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела будет продолжено 14 июля.