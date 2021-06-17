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Верховный суд объявил перерыв на месяц по делу Тупицкого

Автор: Даша Харченко

Верховный Суд объявил перерыв в деле по иску Александра Тупицкого об отмене указа президента Украины о назначении его судьей Конституционного суда. Перерыв объявлен до 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Представитель истца обратился в суд с ходатайством об обеспечении иска.

Заслушав мнение сторон, Верховный суд вынес определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства истца.

Верховный Суд также отказал в удовлетворении ходатайства представителя президента о привлечении к участию в деле как третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика Службы безопасности Украины.

Во время заседания были заслушаны объяснения представителя ответчика и третьего лица – представителя Конституционного Суда Украины относительно предмета спора.

В судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела будет продолжено 14 июля.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Он был назначен в КСУ еще в 2013 году бывшим президентом Виктором Януковичем.

Напомним, Тупицкий был отстранен от должности главы КСУ еще в декабре 2020 года. Решение связано с тем, что судьи объявили подозрение по уголовному делу - его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. 26 февраля Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на месяц.

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