Верховний суд оголосив перерву на місяць у справі Тупицького

Верховний Суд оголосив перерву у справі за позовом Олександра Тупицького щодо скасування указу президента України про призначення його суддею Конституційного суду. Перерву оголошено до 14 липня.
Представник позивача звернувся до суду з клопотанням про забезпечення позову.
Заслухавши думку сторін, Верховний суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача.
Верховний Суд також відмовив у задоволенні клопотання представника президента про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.
Під час засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України - щодо предмета спору.
У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня.
27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений в КСУ ще в 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.
Нагадаємо, Тупицький був відсторонений від посади голови КСУ ще в грудні 2020 року. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють у введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань. 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на місяць.