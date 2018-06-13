Верховный суд начнет работать в полном составе лишь в 2019 году, - председатель ВСУ

Работу смогут начать только после завершения второй волны конкурсного набора кандидатов

Верховный суд сможет начать работу в полном составе судей лишь в следующем году, когда будет завершена вторая волна конкурсного набора кандидатов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская.



По ее словам, из-за нехватки судей Большой палате ВСУ приходится рассматривать по 100 тысяч дел в течение недели.



"Мы ожидаем получить больше судей, когда пройдет вторая волна конкурса в Верховный суд. Возможно, уже в следующем году будет полный состав Верховного суда. Главная сложность работы Верховного суда сегодня заключается в нагрузке. Сейчас у нас больше работы чем человек способен выполнять. Например, большая палата ВСУ на неделю назначает 100 дел для рассмотрения. А еще она столько же принимает. Так же и административные суды. Это более 2 тысяч дел на судью. Они работают минимум тройками, то есть 6 тысяч дел на 3 судьи", - рассказала Данилевская.



Председатель ВСУ отметила, что для решения проблемы нагрузки в Верховный суд должно поступать меньшее количество дел для рассмотрения.



"Конечно, каждый человек старается как можно быстрее со всем справиться. Впрочем, понимаем, что если будем рассматривать больше дел - будем терять на качестве. Вчера в устном производстве было назначено 24 дела. Мы слушали их с 10 утра до 12 ночи и рассмотрели не все. Мы прекратили ведь стало непонятно, каким числом мы будем решение принимать. А для меньшего количества дел у нас есть возможности для того, чтобы люди меньше обращались в суд в принципе. Один из инструментов - это образцовые дела (которыми будут руководствоваться судьи при принятии решений - ред.)", - пояснила судья.

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