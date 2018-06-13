Верховний суд розпочне роботу у повному складі лише у 2019 році, - голова ВСУ

Роботу зможуть розпочати тільки після завершення другої хвилі конкурсного набору кандидатів

Верховний суд зможе розпочати роботу у повному складі суддів лише у наступному році, коли буде завершена друга хвиля конкурсного набору кандидатів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова Верховного суду України Валентина Данішевська.



За її словами, через недостачу суддів Великій палаті ВСУ доводиться розглядати по 100 тисяч справ впродовж тижня.



"Ми очікуємо отримати більше суддів, коли пройде друга хвиля конкурсу до Верховного суду. Можливо, вже в наступному році буде повний склад Верховного суду. Головна складність роботи Верховного суду сьогодні полягає у навантаженні. Наразі у нас більше роботи ніж людина здатна виконувати. Наприклад, велика палата ВСУ на тиждень призначає 100 справ для розгляду. А ще вона стільки ж приймає. Так само і адміністративні суди. Це більше 2 тисяч справ на суддю. Вони працюють мінімум трійками, тобто 6 тисяч справ на 3 судді", - розповіла Данішевська.



Голова ВСУ наголосила, що для вирішення проблеми навантаження до Верховного суду має надходити менша кількість справ для розгляду.



"Звісно, що кожна людина намагається якомога швидше з усім впоратись. Втім, розуміємо, що якщо будемо розглядати більше справ - будемо втрачати на якості. Вчора в усному проваджені було призначено 24 справи. Ми слухали їх з 10 ранку до 12 ночі і розглянули не всі. Ми припинили адже стало незрозуміло, яким числом ми будемо рішення приймати. А для меншої кількості справ у нас є можливості для того, щоб люди менше звертались до суду в принципі. Один із інструментів - це зразкові справи (якими, керуватимуться судді під час ухвалення рішень - ред.)", - пояснила суддя.

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