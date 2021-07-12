Верховный суд в Израиле разрешил однополым парам иметь детей

В воскресенье, 11 июля, Верховный суд Израиля вынес решение о признании незаконным запрет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства. В течение полугода парламент должен устранить ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Соответствующий иск подали активисты более года назад.
"Мы не можем смириться с серьезным нарушением прав человека, которое длится, подтверждено существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - сообщила судья Эстер Хают.
В то же время в Израиле однополым парам нельзя заключать брак, но он признается, если пара поженилась в другой стране.