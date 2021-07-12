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Верховний суд в Ізраїлі дозволив одностатевим парам мати дітей

Автор: Даша Харченко

У неділю, 11 липня, Верховний суд Ізраїлю виніс рішення про визнання незаконною заборону одностатевим парам заводити дітей за допомогою сурогатного материнства. Протягом пів року парламент має усунути обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відповідний позов подали активісти понад рік тому.

"Ми не можемо змиритися з серйозним порушенням прав людини, яке триває, підтверджено існуючим зараз законодавством у сфері сурогатного материнства", - повідомила суддя Естер Хают.

Водночас у Ізраїлі одностатевим парам не можна укладати шлюб, але він визнається, якщо пара одружилася в іншій країні.

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ІзраїльЛГБТ