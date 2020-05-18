Верховный лидер Ирана заявил, что американцы будут изгнаны из Ирака и Сирии

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что все американцы будут высланы из Ирака и Сирии. Заявление сделано на фоне обострения отношений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Аятоллы Али Хаменеи.

Он отметил, что частично присутствует ненависть к США, которая связана с поведением нынешнего их руководства.

"Американцы открыто заявляют, что разместили в Сирии военных, потому что там есть нефть. Хотя надо сказать, что они не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии. Они однозначно должны вывести свои войска оттуда, и нет сомнений, что они будут изгнаны", - говорится в заявлении.

Как известно, ирано-американские отношения значительно ухудшились после того, как 3 января американский дрон атаковал в Ираке колонну автомобилей, в результате чего погиб высокопоставленный иранский генерал Кассем Сулеймани.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану владеть ядерным оружием. Он напомнил, что два года назад США создали "самые жесткие санкции в истории" и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов многими миллиардами долларов.