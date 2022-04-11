В Верховную Раду подали законопроект о правовом режиме на временно оккупированной территории

Группа народных депутатов во главе с Федором Вениславским из "Слуги народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный веб-портал парламента .

В парламенте зарегистрировали и передали на рассмотрение комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий законопроект с регистрационным номером 7270. Им предлагают внести изменения в ряд законов:

О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты

Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины



В частности, в законах предлагают объяснить термины административная граница, гуманитарный коридор, государственный орган, деоккупация, оккупационная администрация РФ и т. д. Кроме того, появится отдельный пункт о целях государственной политики на временно оккупированной территории и защите культурного наследия там.

Отдельно законом на РФ как государство-оккупант возложена ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения. Также принудительная паспортизация украинцев на оккупированных территориях не повлечет утрату ими гражданства Украины.