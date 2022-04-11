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В Верховную Раду подали законопроект о правовом режиме на временно оккупированной территории

Фото: Федор Вениславский (sluga-narodu.com)
Автор: Антон Федорцив

Группа народных депутатов во главе с Федором Вениславским из "Слуги народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный веб-портал парламента.

В парламенте зарегистрировали и передали на рассмотрение комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий законопроект с регистрационным номером 7270. Им предлагают внести изменения в ряд законов:

  • О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты
  • Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины


В частности, в законах предлагают объяснить термины административная граница, гуманитарный коридор, государственный орган, деоккупация, оккупационная администрация РФ и т. д. Кроме того, появится отдельный пункт о целях государственной политики на временно оккупированной территории и защите культурного наследия там.

Отдельно законом на РФ как государство-оккупант возложена ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения. Также принудительная паспортизация украинцев на оккупированных территориях не повлечет утрату ими гражданства Украины.

К слову, Россия приступила к подготовке к партизанской войне на своей территории.

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