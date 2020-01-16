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В Верховной Раде почтили память жертв Холокоста

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Мероприятие провела депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентскому сотрудничеству с Государством Израиль.

На церемонии выступил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

- Сегодня мы с гордостью носим шестиконечную Звезду Давида. Но не желтую звезду позора, а голубую звезду независимого еврейского государства, - сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. - Сегодня мы боремся с антисемитизмом во всем мире, мы приветствуем борьбу руководства Украины против антисемитизма. Уровень антисемитизма в Украине снизился а последний год на 75%. Но нужно сделать больше, особенно в сфере просвещения, потому что латентный антисемитизм все ее существует.

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков напомнил о тысячах украинцах - Праведниках народов мира:

- Когда гитлеровцы поняли, что могут безнаказанно убивать, а люди не будут протестовать против этого, они воплотили свой страшный план, лишивший жизни более 6 млн евреев, - сказал Олег Вишняков. - Самое страшное, что может с нами случится - это черствое сердце и безразличие к другим. Но были в те времена и другие люди. Люди с теплым сердцем и большой душой. Люди, которые стали эталоном человечности – Праведники народов мира. Они спасали невинных, иногда ценой собственной жизни. Прятали еврейских детей, помогали евреям избежать смерти... Среди праведников народов мира - 2544 украинца. История дана нам для того, чтобы помнить ошибки и не допускать их в будущем.

К присутствующим обратились руководители Еврейского форума Украины, Ассамблеи национальностей Украины, Ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Струнный квартет CORDES исполнил увертюру «Список Шиндлера», после чего состоялось зажжение больших свечей, прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

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