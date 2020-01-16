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У Верховній Раді вшанували пам'ять жертв Голокосту

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Захід провела депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентського співробітництва з Державою Ізраїль.

На церемонії виступив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

- Сьогодні ми з гордістю носимо шестикутну Зірку Давида. Але не жовту зірку ганьби, а блакитну зірку незалежної єврейської держави, - сказав посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. - Сьогодні ми боремося з антисемітизмом в усьому світі, ми вітаємо боротьбу керівництва України проти антисемітизму. Рівень антисемітизму в Україні знизився за останній рік на 75%. Але потрібно зробити більше, особливо в сфері освіти, тому що латентний антисемітизм все ще існує.

Почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков нагадав про тисячі українців - Праведників народів світу:

- Коли гітлерівці зрозуміли, що можуть безкарно вбивати, а люди не будуть протестувати проти цього, вони втілили свій страшний план, що позбавив життя понад 6 млн євреїв, - сказав Олег Вишняков. - Найстрашніше, що може з нами трапиться - це черстве серце і байдужість до інших. Але були в ті часи і інші люди. Люди з теплим серцем і великою душею. Люди, які стали еталоном людяності - Праведники народів світу. Вони рятували невинних, іноді ціною власного життя. Ховали єврейських дітей, допомагали євреям уникнути смерті ... Серед праведників народів світу - 2544 українця. Історія дана нам для того, щоб пам'ятати помилки і не допускати їх у майбутньому.

До присутніх звернулися також керівники Єврейського форуму України, Асамблеї національностей України, Асоціації євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Струнний квартет CORDES виконав увертюру «Список Шиндлера», після чого відбулося запалення великих свічок, прозвучала поминальна молитва, присутні вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання.

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