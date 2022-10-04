Верховний суд завтра розгляне скаргу ПриватБанку на 6 млрд гривень в рамках націоналізації

"5 жовтня 2022 року Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу ПриватБанку на рішення судів Дніпропетровської області, які стягнули понад 24 млн грн з державного банку на користь пов'язаної з ПриватБанком особи за часів колишніх власників - Постоловської Ольги Юріївни", - пояснили в прес-службі.

Мова йде про кошти, які були залучені до капіталу банку в ході націоналізації ПриватБанку у грудні 2016 року.

"Попри прохання ПриватБанку допустити до участі у судовому засіданні його представників (з огляду на важливість і суспільну значимість даної справи), скарга буде розглядатись у письмовому провадженні без участі сторін", - додали у ПриватБанку.

Нагадаємо, що в 2016 році, коли загалом порятунок ПриватБанку коштував державі 155 млрд гривень, саме завдяки операції "bail-in" статутний капітал ПриватБанку вдалося збільшити майже на 29,4 млрд гривень.

"Однак, попри беззаперечну законність цієї процедури - рішення стосовно націоналізації ПриватБанку приймалися РНБО, КМУ, Мінфіном, НБУ та ФГВФО - деякі повʼязані з колишніми власниками та топ-менеджментом ПриватБанку особи вже роками штурмують українські суди в надії відібрати у ПриватБанку, а відтак у держави - мільярди гривень", - підкреслюють в прес-службі.

Саме тому рішення, як уточнюють в ПриватБанку, яке буде прийнято 5 жовтня, матиме надзвичайно важливе значення, адже це перша справа в Верховному суді, в якій вирішується доля "bail-in" в особистих спорах пов'язаних осіб, і результат її розгляду вплине на всі наступні справи на загальну суму еквівалентну понад 6 млрд грн.

Наразі на розгляді Верховного Суду перебуває декілька таких подібних справ, які, за дивним збігом обставин, супроводжуються одними і тими ж самими представниками з боку позивачів, пов'язаних з колишніми власниками ПриватБанку. А саме:

справа за позовом Боголюбової О. Л. (екс-дружини одного із колишніх кінцевих бенефіціарних власників Боголюбова Г. Б.), на користь якої 27 липня 2022 року тим же Дніпровським апеляційним судом з державного ПриватБанку стягнуто грошові кошти на загальну суму понад 669 мільйонів гривень.

справа № 201/5856/17 за позовом В. Постоловського про стягнення з ПриватБанку грошових коштів на загальну суму понад 25 мільйонів гривень.

Загалом сьогодні у судах господарської юрисдикції розглядається понад 40 справ, у яких особи, до яких свого часу було застосовано процедуру "bail-in", вимагають визнати її недійсною.

"Продовжуючи боротьбу за справедливість та законні інтереси держави, ПриватБанк впевнений у неупередженості суддів Верховного Суду та розраховує на справедливий і об’єктивний розгляд зазначених справ з урахуванням потенційних критично важливих наслідків рішень у цих справах для фінансової системи України", - констатують в прес-службі.