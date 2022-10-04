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Верховный суд завтра рассмотрит жалобу ПриватБанка на 6 млрд гривен в рамках национализации

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховный суд будет решать судьбу 6 млрд гривен, привлеченных к капиталу в ходе национализации ПриватБанка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"5 октября 2022 года Верховный Суд будет рассматривать кассационную жалобу ПриватБанка на решения судов Днепропетровской области, которые взыскали более 24 млн грн с государственного банка в пользу связанного с ПриватБанком лица во времена бывших собственников - Постоловской Ольги Юрьевны", - пояснили в пресс-службе.

Речь идет о средствах, которые были привлечены в капитал банка в ходе национализации ПриватБанка в декабре 2016 года.

"Несмотря на просьбу ПриватБанка допустить к участию в судебном заседании его представителей (учитывая важность и общественную значимость данного дела), жалоба будет рассматриваться в письменном производстве без участия сторон", - добавили в ПриватБанке.

Напомним, что в 2016 году, когда в целом спасение ПриватБанка обошлось государству в 155 млрд гривен, именно благодаря операции "bail-in" уставный капитал ПриватБанка удалось увеличить почти на 29,4 млрд гривен.

"Однако, несмотря на безоговорочную законность этой процедуры - решения относительно национализации ПриватБанка принимались СНБО, КМУ, Минфином, НБУ и ФГВФЛ - некоторые связанные с бывшими владельцами и топ-менеджментом ПриватБанка лица уже годами штурмуют украинские суды в надежде отобрать у ПриватБанка, а значит, у государства - миллиарды гривен", - подчеркивают в пресс-службе.

Именно поэтому, как уточняют в ПриватБанке, решение, которое будет принято 5 октября, будет чрезвычайно важно, ведь это первое дело в Верховном суде, в котором решается судьба "bail-in" в личных спорах связанных лиц, и результат ее рассмотрения повлияет на все последующие дела на общую сумму эквивалентную более 6 млрд. грн.

В настоящее время на рассмотрении Верховного Суда находится несколько таких подобных дел, которые, по странному стечению обстоятельств, сопровождаются одними и теми же представителями со стороны истцов, связанных с бывшими собственниками ПриватБанка. А именно:

  • дело по иску Боголюбовой О. Л. (экс-жены одного из бывших конечных бенефициарных владельцев Боголюбова Г. Б.), в пользу которого 27 июля 2022 года тем же Днепровским апелляционным судом с государственного ПриватБанка взысканы денежные средства на общую сумму более 669 миллионов гривен.
  • дело №201/5856/17 по иску В. Постоловского о взыскании с ПриватБанка денежных средств на общую сумму более 25 миллионов гривен.

Всего в судах хозяйственной юрисдикции рассматривается более 40 дел, по которым лица, к которым в свое время была применена процедура "bail-in", требуют признать ее недействительной.

"Продолжая борьбу за справедливость и законные интересы государства, ПриватБанк уверен в беспристрастности судей Верховного Суда и рассчитывает на справедливое и объективное рассмотрение дел с учетом потенциальных критически важных последствий решений по этим делам для финансовой системы Украины", - констатируют в пресс-службе.

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ПриватБанк