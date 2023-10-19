Верховний суд залишив без руху скаргу Parimatch до РБК-Україна через розслідування про його зв'язки з Росією

Верховний суд у складі Касаційного господарського суду залишив без руху позов кіпрських компаній Рілліус Холдінг Лімітед та БТБ Бетлаб Холдінгс ЛТД, які називають себе правовласниками бренду Parimatch, до РБК-Україна через розслідування зв'язків із країною-агресором Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

Як відомо, в кінці липня цього року Північний апеляційний господарський суд відмовив компаніям Рілліус Холдінг Лімітед та БТБ Бетлаб Холдінгс ЛТД у задоволені позову про визнання недостовірною інформацією, що Parimatch продовжує працювати в Росії.

Не погодившись з цим рішенням, кіпрські компанії подали скарги до Касаційного господарського суду, проте суд залишив ці скарги без руху, оскільки вони не вказали конкретну підставу для оскарження судового рішення та норми права (пункт, частина, стаття), які, на їх думку, Північний апеляційний господарський суд неправильно застосовував.

Замість цього, в скарзі наведений перелік рішень Верховного Суду з різних справ про спростування недостовірної інформації, однак ці рішення не пояснюють, яким чином апеляційна інстанція щось не врахувала у застосуванні норм права при вирішенні спору.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

Раніше на запит РБК-Україна в Службі безпеки України зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній з фірмами, що потрапили під українські санкції.

Також ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.

Нагадаємо, суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch у Росії після початку війни достовірною.