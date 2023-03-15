Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо "боргу Януковича" на 3 млрд доларів

Верховний суд Великобританії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна в грудні 2013 року перед втечею з Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .
Верховний суд одноголосно вирішив, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження.
"Це означає, що Україні буде дозволено захищати позов про суми, що належать за облігаціями, у суді у Високому суді", - йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням, Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через "загрозу застосування сили з боку Росії".
"Україна здобула чергову перемогу над агресором - у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів. Суд вирішив, що захист Україні на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!" - написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.
У прес-службі Мінфіну зазначили, що Росія намагалась переконати англійський суд ухвалити рішення на користь Росії, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій.
"Але, у кінцевому підсумку, Верховний суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів", - йдеться в повідомленні.
У Мінфіні додали, Росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України і на Москву лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які Росія чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації. "Тепер кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді", - додав він.
Нагадаємо, в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.
Апеляційний суд Англії у вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів. Згідно з рішенням Високий суд Лондона має повернутися до розгляду боргової суперечки "в рамках класичного судочинства з урахуванням всіх політичних моментів справи". Зокрема, суд повинен врахувати тиск, якому піддавався Віктор Янукович з боку Кремля перед своєю втечею з Києва на територію Росії.
У листопаді 2018 року Російська Федерація вирішила оскаржити рішення Апеляційного суду про необхідність проведення повномасштабного судового розгляду щодо аргументу про чинення тиску.