Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі "Євроенерготрейд": що відомо

Яке рішення прийняв суд

17 вересня 2026 року Суд відхилив касаційну скаргу "Євроенерготрейд" і залишив без змін рішення апеляційного суду. Рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у травні 2026 року УГБ повернуто понад 1 млрд грн непрацюючого боргу. Кошти сплатило ТОВ "Парк Лейн", яке виступало заставодавцем за зобов'язаннями "Євроенерготрейд".

Після повного погашення боргу право вимоги кредитора перейшло до "Парк Лейн" за механізмом суброгації. Саме правомірність такого переходу права вимоги стала предметом подальшого судового розгляду.

Верховний Суд підтвердив, що у разі повного погашення заставодавцем боргу, забезпеченого його заставою, права кредитора переходять до заставодавця в силу закону. Умови зобов'язання для боржника не змінюються – змінюється лише кредитор.

Таким чином, остаточне рішення Верховного Суду завершило касаційне провадження у справі та підтвердило правові наслідки застосування механізму суброгації у цій справі.

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Деталі цієї справи

У 2020 році державний "Укргазбанк" відкрив ТОВ 2Євроенерготрейд" кредит на понад 1,2 млрд грн під заставу дебіторської заборгованості за постачання газу. Компанія на той час активно працювала на енергетичному ринку.

Наприкінці 2023 року компанія перестала обслуговувати борг, який з виріс майже до 1,35 млрд грн. Після тривалих судів сторони підписали мирову угоду, однак "Євроенерготрейд" знову порушив графік виплат.

У результаті 29 січня 2026 року Господарський суд Донецької області відкрив щодо компанії провадження про превентивну реструктуризацію.

У травні 2026 року борг УГБ був сплачений - заставодавцем, ТОВ "Парк Лейн"

Що кажуть в УГБ та "Парк Лейн"

Як зазначив директор департаменту з врегулювання непрацюючих активів УГБ Олександр Рогачов, ключовим результатом цієї роботи є те, що державному банку повернуто понад 1 млрд грн непрацюючого боргу.

"Рішення Верховного Суду підтвердило правові наслідки механізму, який був застосований у цій справі. Це важливий практичний орієнтир для подальшої роботи банківського сектору з проблемними активами", - підкреслив він.

Ізраїльський бізнесмен та інвестор Офер Керцнер, який є бенефіціарним власником ТОВ "Парк Лейн", заявив:

"Я інвестую в бізнес-проєкти в Україні вже 30 років і продовжую інвестувати під час війни, зокрема в проєкти з відбудови. Для мене це рішення Верховного Суду є дуже позитивним сигналом, який дозволяє планувати майбутні проєкти в Україні".

Він наголосив, що й надалі буде захищати свої законні права та інтереси і використовуватиме для цього всі передбачені законом механізми для стягнення боргів з боржників.

За даними УГБ, унаслідок укладення угоди про суброгацію у цій справі до державного бюджету перераховано понад 550 млн грн податків, тобто результат застосування цього механізму врегулювання є вигідним не лише для банку, а й для держави загалом.