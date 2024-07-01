Верховний суд США визнав імунітет Трампа, але є нюанс

Рішення про імунітет Трампа розглядалося у рамках справи про спробу скасувати поразку на виборах 2020 року. Верховний суд ухвалив, що Трамп може користуватися імунітетом за дії, які були вчинені в рамках його конституційних повноважень, але за дії, вчинені у приватному порядку, - ні.

Варто зауважити, що суд складається з шести суддів консервативних поглядів та трьох ліберальних (трьох з них призначав Трамп ще під час свого президентства).

Reuters звертає увагу, що таке рішення стало першим з часів заснування країни у XVIII столітті, коли Верховний суд визнав право президентів бути захищеними від кримінальних звинувачень у будь-яких випадках.

Рішення було ухвалено у зв'язку з апеляцією Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який відхилив позов експрезидента про імунітет.

Примітно, що Трамп хотів, щоб Верховний суд підтвердив наявність у нього "абсолютного імунітету" під час його перебування при владі.