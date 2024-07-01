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Верховный суд США признал иммунитет Трампа, но есть нюанс

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховный суд США признал, что бывший президент США Дональд Трамп обладал иммунитетом во время пребывания у власти. Но это касается только официальных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение об иммунитете Трампа рассматривалось в рамках дела о попытке отменить поражение на выборах 2020 года. Верховный суд постановил, что Трамп может пользоваться иммунитетом за действия, которые были совершены в рамках его конституционных полномочий, но за действия, совершенные в частном порядке, - нет.

Стоит заметить, что суд состоит из шести судей консервативных взглядов и трех либеральных (трех из них назначал Трамп еще во время своего президентства). 

Reuters обращает внимание, что такое решение стало первым со времен основания страны в XVIII веке, когда Верховный суд признал право президентов быть защищенными от уголовных обвинений в любых случаях.

Решение было принято в связи с апелляцией Трампа на решение суда низшей инстанции, который отклонил иск экс-президента об иммунитете. 

Примечательно, что Трамп хотел, чтобы Верховный суд подтвердил наличие у него "абсолютного иммунитета" во время его пребывания у власти. 

Штурм Капитолия

Напомним, Трампа подозревают в том, что он попытался надавить на американских чиновников, чтобы они отменили результаты президентских выборов 2020 года и призвал своих поклонников выходить на протесты к Капитолию.

Это вызвало массовые протесты и привело к штурму Капитолия, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.

Отметим, ранее Трамп признал, что хотел присоединиться к своим сторонникам во время штурма Капитолия.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВерховный суд