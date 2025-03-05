Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке 2 млрд долларов для USAID

Верховный суд США отклонил запрос президента США Дональда Трампа о заморозке 2 млрд долларов для USAID. Теперь власти США обязаны выплатить эти деньги иностранным гуманитарным организациям за уже выполненную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Трамп просил Верховный суд отменить решение суда низшей инстанции, которым президента США обязали выплатить подрядчикам и получателям грантов от Агентства США по международному развитию (USAID) 2 млрд долларов.

В своем постановлении большинство судей Верховного суда, которые рассматривали это дело, поддержали решение суда низшей инстанции.

Гуманитарные организации утверждают, что им срочно нужны деньги, поскольку замораживание финансирования срывает сотни проектов, вынуждает партнерские организации USAID увольнять или сокращать тысячи американских работников и подвергает людей, зависящих от помощи, риску болезней и смерти.

Bloomberg обращает внимание, что действия Верховного суда намекают на готовность служить сдерживающим фактором для Трампа, когда он пытается воспользоваться своими широкими полномочиями по реорганизации правительства и сокращению расходов даже в тех областях, на которые Конгресс выделил деньги.

Решение также свидетельствует о том, что суд, по крайней мере в некоторых случаях, готов поддержать судей, которые считают, что администрация может нарушать закон.