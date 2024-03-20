Верховний суд США тимчасово дозволив поліції Техасу заарештовувати мігрантів: подробиці

Верховний суд США своїм рішенням тимчасово дозволив владі Техасу застосовувати закон, який дозволяє поліції штату затримувати та депортувати нелегальних мігрантів із Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Раніше суперечливий закон був оскаржений адміністрацією президента США Джо Байдена як такий, що зазіхає на повноваження федеральної влади.

За даними видання, доки триватиме розгляд апеляції, правоохоронцям Техасу буде дозволено затримувати осіб за незаконне перетинання кордону. Закон також дає судам штату повноваження приймати накази про їхню депортацію.

"Сьогодні суд провокує подальший хаос і кризу в імміграційній політиці. Техас ухвалив закон, що безпосередньо регулює в'їзд і виселення негромадян і недвозначно приписує судам штату ігнорувати будь-які поточні федеральні імміграційні процедури", - заявив один із суддів.

Проблеми з кордоном США та Мексики

Однією з основних проблем на кордоні США та Мексики є зростання кількості нелегальних мігрантів. Це пов'язано з різними факторами, включаючи бідність, насильство та переслідування у країнах Центральної Америки та Мексики.

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроекту, щоб включити до нього радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою.

Раніше стало відомо, що питання допомоги Україні може розглядатися тільки після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

Пізніше губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів.