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Верховний суд США може поновити право Трампа на участь у виборах, - WSJ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Верховний суд США може відхилити спробу виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів у президенти 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Напередодні судді з різних ідеологічних кіл заявили, що Конгрес, а не окремі штати мають встановлювати стандарти, за якими кандидата в президенти може бути дискваліфіковано за участь у заколоті.

Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті, вважаючи, що він брав участь у заколоті, підбурюючи своїх прихильників до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, щоб зупинити сертифікацію перемоги президента Джо Байдена на виборах у листопаді 2020 року.

Трамп подав апеляцію, і Верховний суд США прискорив розгляд справи напередодні первинних виборів у Колорадо, які відбудуться 5 березня.

"Якщо позицію Колорадо підтримають, то, безсумнівно, з іншого боку буде проведено процедуру дискваліфікації", - сказав голова Верховного суду Джон Робертс. 

Він припускає, що штати по всій країні вживуть заходів партійної відплати.

"Значна кількість штатів скаже: хто б не був кандидатом від демократів, ви виключені з бюлетеня. А в інших - за кандидата від республіканців - ви виключені з бюлетенів", - заявив він. 

Джейсон Мюррей, який представляє інтереси шістьох республіканців і незалежних виборців із Колорадо, що подали позов про дискваліфікацію Трампа, відкинув подібні побоювання.

"Положення про дискваліфікацію не діє вже 150 років. І це тому, що нічого подібного 6 січня ми не бачили з часів Реконструкції. Заколот проти Конституції - це щось екстраординарне", - сказав він.

Передісторія

У грудні минулого року Верховний суд штату Колорадо чотирма голосами проти трьох вирішив, що Трамп, згідно з 14 поправкою до Конституції США, не може брати участь у президентських виборах на території штату.
Причиною такого рішення стало те, що Трамп "брав участь у повстанні проти Сполучених Штатів" - так суд назвав штурм Капітолія.

Колишній президент після цього одразу подав апеляцію до Верховного суду США.

Зазначимо, рішення Верховного суду штату Колорадо є безпрецедентним, оскільки вперше в американській історії громадянин усувається від участі у виборах президента США.

Більш детально про справу – у матеріалі РБК-Україна.

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