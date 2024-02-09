Верховный суд США может восстановить право Трампа на участие в выборах, - WSJ

Накануне судьи из разных идеологических кругов заявили, что Конгресс, а не отдельные штаты должны устанавливать стандарты, по которым кандидат в президенты может быть дисквалифицирован за участие в мятеже.

Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате, посчитав, что он участвовал в мятеже, подстрекая своих сторонников к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года, чтобы остановить сертификацию победы президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Трамп подал апелляцию, и Верховный суд США ускорил рассмотрение дела в преддверии первичных выборов в Колорадо, которые состоятся 5 марта.

"Если позиция Колорадо будет поддержана, то, несомненно, с другой стороны будет проведена процедура дисквалификации", - сказал глава Верховного суда Джон Робертс.

Он предполагает, что штаты по всей стране примут меры партийного возмездия.

"Значительное число штатов скажет: кто бы ни был кандидатом от демократов, вы исключены из бюллетеня. А в других - за кандидата от республиканцев - вы исключены из бюллетеней", - заявил он.

Джейсон Мюррей, представляющий интересы шести республиканцев и независимых избирателей из Колорадо, которые подали иск о дисквалификации Трампа, отверг подобные опасения.

"Положение о дисквалификации бездействует уже 150 лет. И это потому, что ничего подобного 6 января мы не видели со времен Реконструкции. Мятеж против Конституции - это нечто экстраординарное", - сказал он.

Предыстория

В декабре прошлого года Верховный суд штата Колорадо четырьмя голосами против трех решил, что Трамп, согласно 14 поправке к Конституции США, не может участвовать в президентских выборах на территории штата.

Причиной такого решения стало то, что Трамп "участвовал в восстании против Соединенных Штатов" - так суд назвал штурм Капитолия.

Бывший президент после этого сразу подал апелляцию в Верховный суд США.

Отметим, решение Верховного суда штата Колорадо беспрецедентно, поскольку впервые в американской истории гражданин отстраняется от участия в выборах президента США.

Более детально о деле - в материале РБК-Украина.

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