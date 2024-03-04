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Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп не мав права знову балотуватися через спробу зірвати вибори у 2020 році, на яких переміг Джо Байден.

Суд постановив, що верховний суд Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.

У постанові зазначено, що Конгрес, а не штати, повинен встановлювати правила застосування положення 14-ї поправки.

Варто зауважити, це рішення гарантує, що Трамп залишиться не лише у виборчому бюлетені в Колорадо, а й у Мені та Іллінойсі, де місцеві суди ухвалювали подібні рішення щодо колишнього президента.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року суд штату Колорадо вирішив заборонити Трампу брати участь у президентських виборах у США, оскільки він намагався вплинути на результати виборів у 2020 році.

Сам позов був поданий шістьма жителями Колорадо у вересні і був частково задоволений судом першої інстанції, після чого оскаржений вже у верховному суді штату.

Верховний суд США розпочав розгляд справи на початку лютого цього року.

Більш детально про спробу заборонити Трампу брати участь у виборах - у матеріалі РБК-Україна.

 

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВибори в СШАВерховний суд