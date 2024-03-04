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Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что бывшего президента Дональда Трампа нельзя исключать из избирательных бюллетеней на предстоящих выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Верховный суд отменил решение суда штата Колорадо, согласно которому Трамп не имел права снова баллотироваться из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден. 

Суд постановил, что верховный суд Колорадо ошибочно предположил, что штаты могут определять, может ли кандидат принимать участие в выборах в соответствии с положением 14-й поправки Конституции.

В постановлении указано, что Конгресс, а не штаты, должен устанавливать правила применения положения 14-й поправки.

Стоит заметить, это решение гарантирует, что Трамп останется не только в избирательном бюллетене в Колорадо, но и в Мэне и Иллинойсе, где местные суды принимали подобные решения по бывшему президенту. 

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году суд штата Колорадо решил запретить Трампу участвовать в президентских выборах в США, поскольку он пытался повлиять на результаты выборов в 2020 году. 

Сам иск был подан шестью жителями Колорадо в сентябре, и был частично удовлетворен судом первой инстанции, после чего обжалован уже в верховном суде штата.

Верховный суд США начал рассмотрение дела в начале февраля этого года. 

Более детально о попытке запретить Трампу участвовать в выборах - в материале РБК-Украина

 

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВыборы в СШАВерховный суд